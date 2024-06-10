И снова о телефонном мошенничестве

Органы прокуратуры по Архангельской области сообщают об очередном случае телефонного мошенничества.

На этот раз жертвой мошенников стал 46-летний архангелогородец.

Неизвестные действовали по ставшей уже стандартной мошеннической схеме, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Под предлогом предотвращения оформления кредитов на потерпевшего, убедили его оформить в разных банках 3 займа на общую сумму 2,3 млн рублей, после чего перевести денежные средства на счета злоумышленников.

Ущерб от преступления мог быть и больше, но снять 500 тыс. рублей в банкомате мужчина не смог по причине превышения суточного лимита, а после убеждений мошенников оформить еще один займ в размере 2 млн рублей обратился не в кредитную организацию, а в полицию.

Ранее потерпевший слышал о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыл о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцам, согласился следовать их дальнейшим указаниям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.