Вместо денег - срок. В Онеге будут судить молодого курьера мошенников

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Онега, обвиняемого по ч. 2 и ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, покушение на мошенничество).

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица в период с 17 по 18 марта 2024 года осуществили телефонные звонки пенсионерам города Онеги. В ходе разговоров они убедили, что их родственники являлись виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем требуются денежные средства на возмещение причиненного вреда.

Потерпевшие в силу престарелого возраста не смогли адекватно оценить сообщаемые им ложные сведения и согласились передать наличные денежные средства пострадавшим.

Обвиняемый приехал по месту проживания двух пожилых людей и получил от них деньги в общей сумме 695 050 рублей, которые перевел на указанные ему сообщниками банковские счета, однако при попытке хищения денежных средств в сумме 106 500 рублей у третьей пенсионерки, при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Онежскому району.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях признал частично, в счет частичной компенсации причиненного материального ущерба родственниками обвиняемого потерпевшим переданы денежные средства в сумме 300 050 рублей.

Уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.