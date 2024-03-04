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Вместо денег - срок. В Онеге будут судить молодого курьера мошенников

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение                 по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Онега, обвиняемого по ч. 2  и ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, покушение на мошенничество). 

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица в период                                            с 17 по 18 марта 2024 года осуществили телефонные звонки пенсионерам города Онеги. В ходе разговоров они убедили, что их родственники являлись виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем требуются денежные средства на возмещение причиненного вреда.

Потерпевшие в силу престарелого возраста не смогли адекватно оценить сообщаемые им ложные сведения и согласились передать наличные денежные средства пострадавшим. 

Обвиняемый приехал по месту проживания двух пожилых людей и получил от них деньги в общей сумме 695 050 рублей, которые перевел на указанные ему сообщниками банковские счета, однако при попытке хищения денежных средств в сумме 106 500 рублей у третьей пенсионерки, при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Онежскому району.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях признал частично, в счет частичной компенсации причиненного материального ущерба родственниками обвиняемого потерпевшим переданы денежные средства в сумме 300 050 рублей.    

Уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.

(фото с https://mvdmedia.ru) 

14 июнь 14:00 | : Происшествия

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