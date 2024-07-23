Архангельские полицейские раскрыли преступление в Соловецком монастыре

В Архангельской области в полицию поступило сообщение о краже денежных средств из Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря, расположенного на Соловецком острове в Белом море. Настоятель святой обители пояснил, что в ночь с 4 на 5 августа кто-то взломал ящик в одном из помещений церковного учреждения и похитил оттуда 228 тысяч рублей.

Раскрытием данного преступления занялись сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области и отдела МВД России «Новодвинский». Практически сразу под подозрение в совершении кражи попал ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний житель посёлка Соловецкий, трудившийся в монастыре пекарем. В тот день, когда обнаружилась пропажа денег, мужчина без предупреждения не появился на работе и уехал из дома вместе с семьёй.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый находится в посёлке Рабочеостровск в Республике Карелия, куда он спешно добрался на катере вместе с женой и детьми. Супруге мужчина пояснил, что якобы взял отпуск, после чего предложил навестить её маму.

Сыщики задержали пекаря монастыря. Тот изначально стал категорически отрицать свою причастность к краже, однако вскоре выяснилось, что похищенные денежные средства он спрятал в квартире тёщи.

Оперативники изъяли все украденные из святой обители 228 тысяч рублей, а в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В дальнейшем участковый уполномоченный полиции ОП «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» старший лейтенант полиции Константин Перекупко передал наместнику Соловецкого монастыря епископу Порфирию похищенные деньги.