Еще один юный северодвинец покусился на деньги пенсионерок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя города Северодвинска в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что в мае 2024 года обвиняемый, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступил в качестве посредника-курьера. Злоумышленники позвонили пяти пенсионеркам в возрасте от 79 лет до 93 лет из города Северодвинска, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники или близкие люди якобы являются виновниками дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги курьеру. Полученные от трех пенсионерок денежные средства он перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы, получив за свои действия незначительное денежное вознаграждение. Одна из пожилых женщин почувствовала обман и не открыла входную дверь, когда несовершеннолетний пришел за деньгами. Еще одна женщина долго не могла найти ключи от квартиры. Сотрудники полиции задержали подследственного у ее дома.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками полиции продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лиц, стремящихся к наживе.