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Житель Нарьян-Мара втянул 16-летнюю девчушку в мошеннические схемы

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней и 27-летнего жителей города Нарьян-Мара в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном  размерах).

Следствием установлено, что в сентябре текущего года обвиняемые, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступили в качестве посредников-курьеров. Злоумышленники позвонили двум жительницам Нарьян-Мара в возрасте 72 и 78 лет, представились следователем и сообщили, что их родственники якобы являются виновниками дорожно- транспортного происшествия, в связи с чем, для  решения вопроса с правоохранительными органами, они должны передать деньги их курьеру. В общей сложности пенсионерки отдали обвиняемым 490 тысяч рублей, из которых часть денег они оставили себе, остальные перевели на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

Личность обвиняемых оперативно установили сотрудники УМВД России по НАО. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается. 

В ходе допроса  совершеннолетний подследственный признал свою вину и  пояснил следователю, что воспользовался предложением о подработке в одном из мессенджеров. Обязуется возместить причиненный пенсионеркам ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как, к сожалению, именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лжемастеров, продавцов и иных лиц, стремящихся к наживе.

28 декабрь 11:57 | : Происшествия

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