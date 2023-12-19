В Коряжме юнец подрабатывал курьером у мошенников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Коряжмы в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба).

Следствием установлено, что в 2023 году несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступил в качестве посредника-курьера. Злоумышленники позвонили 4-м пенсионеркам в возрасте от 74 лет до 91 года из города Коряжмы, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники или близкие люди якобы являются виновниками дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги курьеру. В общей сложности пенсионерки отдали несовершеннолетнему обвиняемому 360 тысяч рублей, из которых 5 процентов он оставил себе, остальные деньги перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

Личность обвиняемого оперативно установили сотрудники полиции. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается. Уголовное дело в отношении них находится в производстве органов внутренних дел.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что воспользовался предложением о подработке в одном из мессенджеров.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лжемастеров, продавцов и иных лиц, стремящихся к наживе.