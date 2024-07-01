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Северодвинский пацан пытался состояться в роли курьера у мошенников

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Северодвинска в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что в апреле 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступил в качестве посредника-курьера. Злоумышленники позвонили пяти пенсионеркам в возрасте от 84 лет до 91 года из города Северодвинска, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники или близкие люди якобы являются виновниками дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги курьеру. В общей сложности пенсионерки отдали несовершеннолетнему обвиняемому более миллиона рублей, которые он перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы, получив за свои действия незначительное денежное вознаграждение.

Личность обвиняемого оперативно установили сотрудники полиции. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается. 

В ходе допроса  несовершеннолетний подследственный признал свою вину и добровольно частично возместил имущественный ущерб и моральный вред.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лиц, стремящихся к наживе.

(фото с https://zebra-tv.ru) 

30 июль 08:56 | : Происшествия

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