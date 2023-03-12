Архангельский недоросль обломался на ниве мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Архангельска в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что осенью 2022 года несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступил в качестве посредника-курьера. Злоумышленники позвонили двум пенсионеркам-архангелогородкам в возрасте 75 и 87 лет, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники являются виновниками дорожно- транспортного происшествия, в связи с чем, для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги их курьеру. В общей сложности пенсионерки отдали 17-летнему обвиняемому 965 тысяч рублей, из которых 5 процентов он оставил себе, остальные деньги перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

Личность обвиняемого оперативно установили сотрудники органов внутренних дел. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что ранее знал о подобных мошеннических схемах, но воспользовался предложением о подработке в одном из мессенджеров. «Заработанными» денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как, к сожалению, именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лже-мастеров, продавцов и иных лиц, стремящихся к наживе.