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Архангельский недоросль обломался на ниве мошенничества

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Архангельска в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что осенью 2022 года несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе группы лиц, занимавшейся мошенничеством, выступил в качестве посредника-курьера. Злоумышленники позвонили двум пенсионеркам-архангелогородкам  в возрасте 75 и 87 лет, представились сотрудниками правоохранительных органов  и сообщили, что их родственники являются виновниками дорожно- транспортного происшествия, в связи с чем, для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги их курьеру. В общей сложности пенсионерки отдали 17-летнему обвиняемому 965 тысяч рублей, из которых 5 процентов он оставил себе, остальные деньги перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

Личность обвиняемого оперативно установили сотрудники органов внутренних дел. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается.

В ходе допроса  подследственный признал свою вину и  пояснил следователю, что ранее знал о подобных мошеннических схемах, но воспользовался предложением о подработке в одном из мессенджеров.  «Заработанными» денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как, к сожалению, именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лже-мастеров, продавцов и иных лиц, стремящихся к наживе.

(фото с https://www.b17.ru/article/razvod_po_telefonu/)  

12 апрель 14:03 | : Происшествия

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