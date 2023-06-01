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В реке Ковжа утонул беспечный нетрезвый рыбак

25 июня 2023 года днем в реке Ковжа у одноименной деревни в Каргопольском районе обнаружено тело 43-летнего жителя поселка Коноша, который на ПВХ лодке отправился на рыбалку и в назначенное время домой не вернулся, в связи с чем проводились розыскные мероприятия. Предварительная причина его смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

26 июнь 14:41 | : Происшествия

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