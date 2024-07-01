Житель мятежной Урдомы утонул во время рыбалки

24 июля 2024 года в реке Вычегда у деревни Слободничково обнаружено тело 59-летнего жителя поселка Урдома (населенный пункт прославился на всю страну акциями протеста против строительства мусорного полигона), который на ПВХ лодке накануне отправился на рыбалку и в назначенное время домой не вернулся, в связи с чем проводились розыскные мероприятия. Предварительная причина его смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительным данным, мужчина находился в лодке в состоянии алкогольного опьянения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.