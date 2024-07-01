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Архангелогородец использова юную якутянку в изготовлении порнофото

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). 

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года житель областного центра вступил в переписку в социальной сети с 17-летней жительницей Республики Саха (Якутия), обманным путем и угрозами склонил ее к фотографированию в обнаженном виде и пересылке ему изготовленных кадров. 

Указанное преступление выявлено следователем первого отдела по расследованию  особо важных дел регионального следственного управления СКР в рамках изучения обстоятельств привлечения фигуранта к уголовной ответственности за совершение развратных действий и изготовление порнографических материалов. Запрошенная переписка осужденного в социальных сетях позволила выявить его общение с несовершеннолетней жительницей Республики Саха (Якутии), которая никому не рассказала о противоправных действиях, совершенных в отношении нее через сеть Интернет.  

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска по совокупности приговоров осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

(фото с https://bigpicture.ru) 

20 август 08:55 | : Происшествия

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