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Пожилой педофил-развратник их Онежского района получил немалый срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет») и  п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный, находясь на территории Онежского района, посредством сети Интернет, представляясь юношей-подростком, в одной из социальных сетей знакомился с девочками в возрасте от 12 до 15 лет, проживающими в разных регионах России, входил к ним в доверие и вел циничную переписку на сексуальные темы. Осужденный, оказывая развращающее влияние на потерпевших, уговорил некоторых из них сделать и направить ему фотографии и видеоизображения порнографического характера, а также направлял им материалы, признанные порнографическими.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных ОМВД России по Онежскому району.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Онежского городского суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него денежную компенсацию в пользу каждого пострадавшего ребенка по сто тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

25 июль 10:45 | : Происшествия

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