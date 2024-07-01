Архангелогородка лопухнулась на полмиллиона, поверив телефонным аферистам

В дежурную часть УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от 51-летней местной жительницы. Женщина рассказала стражам порядка, что в мессенджере ей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник преставился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники завладели конфиденциальными данными заявительницы и пытаются перевести все ее сбережения на зарубежные счета. Для предотвращения дальнейших мошеннических действий необходимо было взять встречный заем и перевести денежные средства на «безопасный» банковский счет.

Поверив собеседнику, архангелогородка выполнила полученные по телефону инструкции и перечислила на сторонний счет порядка 500 тысяч рублей, большая часть из которых – кредитные средства.

О том, что все это время женщина разговаривала с мошенником, она поняла только после общения с подругой. В полиции потерпевшая рассказала, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не предполагала, что сама попадет на удочку телефонных аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на то, что банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам обманывать вас!