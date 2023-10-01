Студентка из Архангельска попалась в лапы дистанционных мошенников

В полицию Архангельска обратилась студентка 4 курса одного из ВУЗов областного центра.

Девушка рассказала, что накануне по телефону и в анонимном мессенджере ей стали поступать звонки от незнакомых людей. Звонившие представлялись сотрудниками банка и утверждали, что злоумышленники оформили на имя девушки кредит. Для предотвращения дальнейших мошеннических действий необходимо было взять встречный заем и перевести денежные средства на «безопасный» банковский счет.

Поверив собеседникам, архангелогородка выполнила полученные по телефону инструкции и перечислила на сторонний счет более 180 тысяч рублей.

Только после общения с родственниками, девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Примечательно, что беседы на тему дистанционного мошенничества, проводимые в учебном заведении, потерпевшая не посещала.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят гражданам с сообщениями о проблемах со счётом или попытках незаконного оформления кредита. Любой подобный звонок – дело рук телефонных аферистов.