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Архангелогородец задействовал во взломе гаража грузовое такси

В полицию Архангельска поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего 1957 года рождения, ему позвонил сосед и сообщил, что двери его гаража, расположенного в кооперативе по улице Тарасова, открыты, а у помещения припарковано грузовое такси, куда незнакомый человек выгружает имущество.

Когда потерпевший приехал на место, то обнаружил, что навесной замок сорван, а из гаража похищены металлические изделия на общую сумму более 167 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний местный житель.

Как установили следователи, подозреваемый несколько дней вел наблюдение на территории гаражного кооператива. Его внимание привлек один из гаражей. По словам злоумышленника, он был открыт. Мужчина вызвал грузовое такси и вынес из помещения медный кабель, алюминиевые и кровельные листы, металлолом. Похищенное он сдал в различные пункты приема лома, а вырученные деньги - 12500 рублей потратил на алкоголь и проживание в хостеле.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

08 август 16:25 | : Происшествия

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