Пьяный архангелогородец неудачно пытался похитить детскую коляску

В начале января в УМВД России по городу Архангельску обратилась жительница дома, расположенного на улице Бадигина. По словам заявительницы, отправившись утром выгуливать собаку, она заметила, что из подъезда пропала их детская коляска. Она была оставлена на лестничной площадке первого этажа, не пристегнутой противоугонным устройством.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что возможного злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная жильцами в подъезде.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был обнаружен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 40-летний житель Пинежского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи и разбой.
По имеющейся информации, в Архангельск мужчина приехал погостить к родственникам. Он решил навестить приятеля, живущего в доме на улице Бадигина. Знакомого дома не оказалось. Спускаясь по лестнице, подозреваемый заметил на первом этаже детскую коляску и решил похитить имущество. Злоумышленник вызвал такси и уехал в округ Варавино-Фактория. В момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Сотрудники отдела дознания УМВД России по городу Архангельску вернули владелице похищенную детскую коляску. Передавая транспортное средств, стражи порядка посоветовали молодой маме более внимательно относиться к сохранности своего имущества.