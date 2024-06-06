26-летний архангелогородец взял электросамокат покататься и поленился вернуть

31 июля в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от 40-летней женщины. По словам потерпевшей, в течение суток она находилась в отъезде, а когда вернулась, электросамокат, оставленный не пристегнутым на 4 этаже в подъезде дома по улице Романа Куликова, был похищен. Сумма ущерба составила порядка 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 26-летний мужчина. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления.

Установлено, что архангелогородец со своей спутницей пришли в гости к знакомой, проживающей в этом же подъезде. Не застав ее дома, пара вышла на улицу – женщина спустилась на лифте, а мужчина пошел пешком, прихватив с собой оставленный без присмотра электросамокат. Он решил доехать на нем до дома, но возвращать не стал. В настоящее время электросамокат изъят сотрудниками полиции и вскоре будет передан владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять самокаты и велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разорвать или разрушить бытовым инструментом.

