В Архангельске арестован груз контрафактных сигарет на 2 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы г. Архангельска, обвиняемой по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемая, работая продавцом в одной из точек по продаже табачной продукции, в нарушение действующего законодательства, в октябре 2022 приобрела у неустановленного поставщика более 16 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью около 2 млн рублей, которые в целях нелегальной торговли незаконно хранила в помещении торговой точки до их изъятия сотрудниками правоохранительных органов в марте 2023 года.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Уголовное направлено в Соломбальский районный суд г Архангельска для рассмотрения по существу.