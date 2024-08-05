Соломбальский душитель отправился в колонию на 13 лет

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 10.06.2024, которым ранее судимый за насильственные преступления житель г. Архангельска осужден по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений).

Судом установлено, что осенью 2023 г. на территории Соломбальского округа г. Архангельска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения виновный из хулиганских побуждений, то есть без какого-либо видимого повода, набросил на шею ранее незнакомой ему 12-летней девочки, которая возвращалась из школы, шнурок и попытался ее задушить.

Довести свой умысел на убийство осужденный не смог, поскольку потерпевшая вырвалась и обратилась за помощью к прохожим, которые задержали преступника.

Приговором суда виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В пользу малолетней потерпевшей с осужденного в счет компенсации морального вреда взыскано 300 тыс. рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора приговор оставила без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о невиновности – без удовлетворения.