Архангельский душитель с Краснофлотской получил 13 лет колонии

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнего, ранее судимого жителя города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное из хулиганских побуждений).

Как установлено судом, в дневное время 09 октября 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения недалеко от д. 5 по ул. Краснофлотская в г. Архангельске, без какого-либо повода, то есть из хулиганских побуждений, напал на 12-летнюю девочку, шедшую из школы, накинул ей на шею шнурок и начал душить. Только благодаря активному сопротивлению ребенка и подоспевшим на помощь свидетелям, свой умысел до конца виновный не довел, был задержан и передан сотрудникам полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск прокурора в интересах малолетней о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 300 000 рублей.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом будет направлено письмо в адрес начальника УМВД России по Архангельской области о необходимости поощрения свидетелей, задержавших злоумышленника.

В законную силу приговор не вступил.