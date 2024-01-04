Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский душитель с Краснофлотской получил 13 лет колонии

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнего, ранее судимого жителя города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное из хулиганских побуждений).

Как установлено судом, в дневное время 09 октября 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения недалеко от д. 5 по ул. Краснофлотская в г. Архангельске, без какого-либо повода, то есть из хулиганских побуждений, напал на 12-летнюю девочку, шедшую из школы, накинул ей на шею шнурок и начал душить. Только благодаря активному сопротивлению ребенка и подоспевшим на помощь свидетелям, свой умысел до конца виновный не довел, был задержан и передан сотрудникам полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

Гражданский иск прокурора в интересах малолетней о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 300 000 рублей.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом будет направлено письмо в адрес начальника УМВД России по Архангельской области о необходимости поощрения свидетелей, задержавших злоумышленника. 

В законную силу приговор не вступил.

10 июнь 13:06 | : Происшествия

Главные новости


«Птенцы Чилингаровы», или каким мне запомнился Артур Николаевич
Мутные конкурсы «ЭкоИнтегратора»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (105)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20