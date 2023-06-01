Архангелогородец получил за двойное убийство 20 лет колонии особого режима

Архангельским областным судом 42-летний житель г. Архангельска, ранее судимый за убийство, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Установлено, что осужденный в ночь с 07.12.2022 на 08.12.2022 пришел в расположенную на ул. Тимме г. Архангельска квартиру, где совместно с малознакомыми ему двумя мужчинами употреблял спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта виновный нанес потерпевшим многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, после чего, продолжая свой умысел на убийство, задушил их.

Судом виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Иск потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 1 000 000 рублей и расходов на погребение удовлетворен.

Приговор суда в законную силу не вступил.