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Архангельский поджигатель многоквартирного дома на два года уехал в колонию

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 20.07.2022, которым житель областного центра признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). 

Суд установил, что осужденный из хулиганских побуждений совершил два поджога и умышленно уничтожил в ночь с 22 на 23.01.2021 двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом № 1 по улице Береговая в г. Архангельске и находящееся в нём имущество, принадлежащее Администрации городского округа «Город Архангельск» и другим потерпевшим, а 17.02.2021 – сарай, расположенный у дома № 63 по улице КЛДК в Октябрьском округе города Архангельска.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на общую сумму около 4,4 млн.руб.

Приговором суда, оставленным без изменения, подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

09 август 08:49 | : Происшествия

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