Присяжные в Архангельске пожалели рецидивиста, истыкавшего ножом возлюбленную

Соломбальским районным судом г. Архангельска на основании единодушного вердикта коллегии присяжных ранее судимый за убийство 39-летний житель г. Архангельска осужден за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что он в вечернее время 25.04.2023 в состоянии алкогольного опьянения в квартире 13 дома 63 корпус 1 по улице Советской в г. Архангельске в ходе конфликта со своей сожительницей, нанес ей не менее 15 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов.

Смерть потерпевшей не наступила ввиду ее активного сопротивления, в результате которого не все нанесенные ножом удары достигли цели, а также своевременного оказания ей квалифицированной медицинской помощи.

Вердиктом к оллегии присяжных заседателей подсудимый был признан заслуживающим снисхождения.

Приговором по совокупности преступлений осужденному назначено 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в 2015 году виновный осуждался за покушение на убийство другого лица с использованием ножа к реальному лишению свободы и освобожден 05.02.2021.