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Архангелогородец увлекся наркоботаникой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что 2 апреля 2024 года ночью сотрудники частного охранного агентства у торгового центра на улице Адмирала Кузнецова в городе Архангельске обратили внимание на мужчину, который находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно. При попытке скрыться, обвиняемый сбросил сверток из фольги и стеклянную трубку со следами нагара. Мужчину передали сотрудникам полиции, которым тот рассказал, что наркосодержащее растение вырастил сам.  В ходе обыска в его жилище в самодельной теплице обнаружены и изъяты кусты конопли. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что является потребителем наркотических средств, поэтому для личных нужд решил выращивать коноплю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

06 август 10:59 | : Происшествия

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