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Два жителя Архангельска встали на скользкую дорожку наркомании

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16 и 30-летнего жителей областного центра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, 10 июля 2023 года в городе Архангельске подозреваемые через сеть Интернет приобрели у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 1,01 грамма, которое хранили при себе для личного употребления до момента изъятия у лесного массива по улице Дачная сотрудниками полиции.  

В ходе допросов подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что приобрели наркотик для собственного потребления. На улице из-за их состояния опьянения на них обратили внимание сотрудники полиции, которые при досмотре изъяли оставшийся наркотик.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

(фото с https://vposter.ru/com/novovoronezh_online?page=1090) 

28 июль 11:58 | : Происшествия

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