УФСИН Архангельской области отмечает свой маленький внутренний праздник

Сегодня отмечается 105 лет со дня образования подразделений, исполняющих альтернативные лишению свободы наказания и меры уголовно-правового характера. В УФСИН России по Архангелькой области в них проходят службу почти 150 сотрудников.

В соответствии с циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 года № 38 при губернских и областных отделах юстиции были созданы бюро принудительных работ, являющиеся прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций.

За прошедшее время многое изменилось не только в названии, но и в структуре, и в функциях. В настоящее время в структуре уголовно-исполнительной системы Архангельской области функционируют два вида учреждений, исполняющих наказания, альтернативные лишению свободы. Это уголовно-исполнительная инспекция и участки, функционирующие как исправительные центры.

Уголовно-исполнительная инспекция включает в себя 19 филиалов. Данные подразделения исполняют обязательные и исправительные работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также они реализуют меры уголовно-правового характера: контролируют тех, кто освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно, осужден условно или имеет отсрочку отбывания наказания, осужденных, больных наркоманией и алкоголизмом, которых суд обязал пройти лечение и реабилитацию. Кроме того, сотрудники УИИ осуществляют контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. В течение года по учетам инспекции проходят около 10000 осужденных.

С 2024 года сотрудники УИИ исполняют функции в сфере исполнительной пробации. Здесь их задача заключается в оказании помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также сделать все возможное, чтобы социальные проблемы осужденного не толкнули его на совершение повторного преступления, и он вновь не оказался в местах лишения свободы. В каждой инспекции созданы группы пробации, которые оказывают помощь осужденным без изоляции от общества, и тем, кто был освобожден из мест лишения свободы или исправительных центров.

С января 2017 года в Поморье стал исполняться новый вид наказания – принудительные работы. Сейчас в ведении УФСИН России по Архангельской области находится восемь участков, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения в них 585 осужденных.

Сегодня подразделения, исполняющие наказания без лишения свободы, – это коллектив профессионалов, понимающих роль и значимость своей службы в условиях гуманизации и индивидуализации уголовных наказаний.