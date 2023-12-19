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Убийца из ресторана "Баку" в Архангельске плучил 13 лет особого режима

Ломоносовским районным судом г. Архангельска ранее судимый 39-летний житель областного центра признан виновным в убийстве и покушении на убийство трех лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Судом установлено, что осужденный ночью 20.11.2021 возле одного из ресторанов города в ходе конфликта с группой мужчин с целью лишения жизни выстрелил из травматического пистолета с близкого расстояния в голову трем из них.  В результате выстрелов одному потерпевшему причинено несовместимое с жизнью повреждение головного мозга, от которого наступила его смерть, и двоим – ранения лиц, что позволило им остаться в живых.     

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Судом частично удовлетворен иск супруги погибшего о компенсации причиненного морального вреда  на сумму 1 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://bangkokbook.ru) 

31 январь 11:02 | : Происшествия

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