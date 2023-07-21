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Архангелогородец получил 4 года колонии за насилие над женщиной в форме

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 18.08.2023, которым ранее судимый 40-летний житель областного центра признан виновным  по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что днем 21.02.2023 осужденный попытался похитить из магазина на ул. Октябрьская в г. Архангельске продукты питания и средства личной гигиены. Находившаяся в торговой организации участковый уполномоченный полиции пресекла его действия и потребовала остаться на месте происшествия для правового разбирательства, однако виновный направился к выходу из здания. 

Когда сотрудник полиции попыталась его остановить, осужденный публично оскорбил ее, а затем с силой схватил за руку и ударил несколько раз, причинив физическую боль и травму левой кисти, которая расценивается как легкий вред здоровью.

Апелляционная жалоба защитника осужденного о неверной квалификации и суровости наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлена без удовлетворения.

03 ноябрь 09:20 | : Происшествия

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