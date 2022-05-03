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Жителю Шенкурского района набавили срок за пьяное убийство

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда от 31.05.2022, которым 62-летний житель с. Шеговары Шенкурского района области признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

Суд установил, что с 01.03.2022 на 02.03.2022 между осужденным и его знакомым, распивавшими спиртные напитки в одном из домов по   ул. Центральная в с. Шеговары, произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, вооружившись ножом, нанес им потерпевшему удар в область груди, причинив несовместимое с жизнью ранение.

Виноградовский районный суд при определении осужденному наказания учел все обстоятельства уголовного дела, характер и степень совершенного преступления и совокупность смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Государственный обвинитель оспорил приговор по мотиву мягкости. Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с мнением прокурора, принесшего апелляционное представление, и усилила наказание за совершение убийства до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

10 август 12:06 | : Происшествия

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