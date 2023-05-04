В Северодвинске бизнесмен-перевозчик залетел на крупной неуплате налогов

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение о уплаты налогов).

Установлено, что осужденный, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность по перевозке внутренним водным транспортом грузов и пассажиров, с 2016 по 2018 годы незаконно применял патентную систему налогообложения.

В указанный период он неоднократно предоставлял в налоговый орган заявления о выдаче патента, в которых указывал заведомо ложные сведения об осуществлении предпринимательской деятельности с использованием самоходного парома «СП-17», хотя данный паром в собственности или пользовании осужденного не находился, фактически в указанный период с использованием данного водного судна осуществлялась перевозка пассажиров через р. Северная Двина по маршруту Березник – Осиново Виноградовского района.

В результате вышеуказанных действий осужденный уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 8 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель вину в совершенном преступлении признал частично, причиненный уклонением от уплаты налогов ущерб возместил полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.