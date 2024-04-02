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Нарьян-Мар отметился еще одним бытовым убийством

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия, 25 апреля 2024 года ночью в частном доме по улице Рябиновой в городе Нарьян-Маре подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникших неприязненных отношений причинил ножевые ранения в область тела 61-летнему знакомому. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Подозреваемого задержали сотрудники УМВД России по НАО.

 В ходе допроса задержанный пояснил следователю, что хозяин жилища оскорбил их общего знакомого, поэтому между ними произошел конфликт. В процессе выяснения отношений, защищаясь от потерпевшего, ударил того ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

25 апрель 14:38 | : Происшествия

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