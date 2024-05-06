В Архангельске найдена угнанная в Северодвинске иномарка

Около пяти утра в ОМВД России по г. Северодвинску обратился житель одного из домов по проспекту Морской. Он сообщил, что с парковки пропал его автомобиль «Kia».

Ориентировка на похищенное транспортное средство была незамедлительна передана всем нарядам полиции, в том числе в Архангельске.

Вскоре похожая по описанию машина была замечена сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску у одного из домов по улице Дачная в областном центре. У транспортного средства было разбито стекло передней двери.

За рулем машины оказался 20-летний уроженец города Онеги, у которого были выявлены признаки опьянения. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Установлено, что решением Северодвинского городского суда Архангельской области с 13 марта 2024 года он лишен права управления транспортным средством.

По имеющейся информации, в ночное время злоумышленник, находясь в квартире своей сестры, не спрашивая разрешения, взял ключи от иномарки ее мужа и отправился на ней в Архангельск.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Помимо этого мужчина привлечен к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами.

Похищенная иномарка изъята и передана владельцу.