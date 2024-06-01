Архангельскому убийце, хранившему труп женщины в ванной, дали 10 лет особого режима

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что виновный, освободившись 04 августа 2023 года из мест лишения свободы, в один из дней августа 2023 года встретился в г. Архангельске с бывшей сожительницей, которую привел к себе домой для распития спиртных напитков.

В квартире между ними произошла ссора, осужденный взял хранившийся в квартире топор, подошел к лежащей на диване женщине и с размаху нанес ей обухом топора не менее девяти ударов по голове, причинив тупую проникающую травму головы, от которой потерпевшая скончалась на месте преступления.

Труп он поместил в ванную, где он пролежал около месяца. В дальнейшем на автомобиле родственника вывез его на дачу, где закопал его на участке, а также избавился от следов и орудия преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Гражданский иск потерпевшей – матери погибшей на сумму 1 млн рублей удовлетворен.

Обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством исполняющего обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Приговор суда не вступил в законную силу.