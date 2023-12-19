Архангелогородец месяц жил в квартире с телом убитой подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому, в том числе за преступления против личности 35-летнему архангелогородцу, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 36-летней жительницы областного центра, которая перестала выходить на связь с родственниками в августе 2023 года, установлено, что ее исчезновение носит криминальный характер. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 35-летний знакомый потерпевшей.

Подследственный пояснил следователю, что в августе 2023 года по месту его жительства на проспекте Ленинградский в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшей произошла ссора, после чего он нанес ей несколько ударов обухом топора по голове. Около месяца хранил тело убитой в ванной, после чего на автомобиле родственника вывез тело на дачу в Приморском районе Архангельской области и закопал.

На период следствия в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.