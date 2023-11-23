Уроженцу Кавказа из Онежской колонии добавили срок за три невеселых буквы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему уроженцу Кабардино- Балкарской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием и судом установлено, что осужденный, отбывая наказание за оправдание терроризма в исправительной колонии особого режима, расположенной в городе Онеге, демонстрировал другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области.

Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Приговором Онежского городского суда Архангельской области ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.