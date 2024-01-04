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Житель Котласа пытался порешить молодую, но уже бывшую супругу

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции, в отношении 29-летнего жителя города Котласа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 8 июня 2024 года по месту жительства в городе Котласе подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с 19-летней бывшей супругой, нанес ей множественные удары ножом. Предполагая, что от причиненных ранений пострадавшая скончается, подозреваемый покинул место преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  Она прооперирована и находится в больнице.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после развода продолжал проживать вместе с бывшей супругой. Из-за того, что она его приревновала к их общей знакомой, с которой они вместе отдыхали в клубе, между ними произошла ссора, в процессе которой он применил к ней насилие. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

11 июнь 15:34 | : Происшествия

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