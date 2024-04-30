Архангелогородец ударил ножом даму сердца за нежелание идти спать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 19 мая 2024 года вечером по месту жительства в общежитии на улице Авиационная в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с 50-летней сожительницей, нанес ей удар ножом в область груди слева. Предполагая, что от причиненного проникающего ранения пострадавшая скончается, подозреваемый покинул место преступления. Соседка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему женщина осталась жива. Она прооперирована и находится в больнице.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что сожительница не хотела идти спать, оскорбила его, поэтому он решил ее припугнуть и ударил ее ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного, который ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью вышеуказанной потерпевшей, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.