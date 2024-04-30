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В Архангельске раскрыта попытка убийства на почве ревности у аптеки

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что днем 23 мая 2024 мужчина пришел по месту работы бывшей сожительницы - в аптеку, расположенную на              пр. Обводный Канал в г. Архангельске, вывел женщину на улицу где после произошедшего словесного конфликта нанес множественные удары ножом в шею. Предполагая, что от причиненных проникающих ранений пострадавшая скончается, подозреваемый покинул место преступления. Посетитель аптечного пункта вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему женщина осталась жива. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

По ходатайству органа следствия  судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

26 май 10:28 | : Происшествия

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