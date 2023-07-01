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На острове Кего произошел кровавый конфликт из-за девушек

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 4 июня 2023 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни причинил ножевое ранение в область шеи 51-летнему гостю, после чего нанес потерпевшему не менее 27 ударов руками и ногами по голове и телу. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что гость предложил позвать в гости девушек, он отказался, поэтому между ними произошел конфликт. Затем обратился к соседке, которой пояснил, что в квартире обнаружил раненого друга и попросил вызвать скорую помощь. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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