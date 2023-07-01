Житель Архангельска насмерть обварил кипятком надоедливого гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 10 июля 2023 года по месту жительства в доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее 8 ударов ногами по голове и телу 50-летнему знакомому. Затем облил лежавшего на полу пострадавшего горячей водой из чайника и вытащил его в подъезд дома. От полученной закрытой травмы груди и термических ожогов (комбинированная травма тела) пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что избил потерпевшего в процессе совместного употребления спиртных напитков, так как тот конфликтовал с его совершеннолетним сыном. Из-за того, что потерпевший не отреагировал на его требование покинуть квартиру, вскипятил чайник и облил того кипятком.

Тело пострадавшего обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли по указанному адресу по вызову удалить постороннего и вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.