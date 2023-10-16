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Выпили, подрались, труп. В Плесецком округе расследовано летнее убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 19 августа 2023 года на территории частного дома в поселке Плесецк обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших после совместного употребления спиртных напитков, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также причинил ножевые ранения руки 44-летнему знакомому. От полученной в результате избиения травмы головы потерпевший скончался на месте преступления.   

 В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что у него дома вместе с местными жителями употреблял спиртные напитки. Между ним и потерпевшим произошел бытовой конфликт, в ходе которого гость оскорбил его родственника. В процессе потасовки потерпевший ударил его бутылкой по голове, поэтому он применил к нему приемы борьбы, после чего они продолжили употреблять спиртные напитки. Утром узнал, что у забора его дома обнаружено тело потерпевшего без признаков жизни. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 декабрь 08:55 | : Происшествия

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