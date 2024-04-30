Судебный пристав из Лешукони избил видеооператора и поплатится за это

Прокурором Лешуконского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по Мезенскому и Лешуконскому районам УФССП по области. Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Следствием по делу установлено, что обвиняемый, участвуя в производстве судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, обратив внимание на то, что гражданином осуществляется видеосъемка производимых действий, что не запрещено законом, высказал требование о прекращении видеосъемки.

После того, как гражданин отказался выполнить эти требования, обвиняемый нанес ему несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив потерпевшему физическую боль.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лешуконский районный суд.