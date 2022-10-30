Жительница Новодвинска ударила судебного пристава, отключившего у нее электроэнергию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летней жительницы города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что 11 августа 2022 года женщина пристав- исполнитель прибыла по месту жительства подозреваемой в городе Новодвинске для установления ее имущественного положения в связи с судебным решением о взыскании задолженности за электроэнергию. Обвиняемая преградила путь в квартиру и агрессивно выразила недовольство проведением исполнительных действий. После прибытия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в ответ на его законные требования успокоиться и прекратить воспрепятствовать законной деятельности должностного лица, обвиняемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности, угрожала представителям власти применением физической силы и нанесла удары руками по груди и плечу судебного пристава.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что была расстроена визитом представителя энергосбытовой компании в сопровождении приставов для отключения электроэнергии и проверки ее имущественного положения. В связи с тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая не сдержала эмоции и ударила пристава.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.