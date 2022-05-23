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Жительница Новодвинска испугалась судебного пристава и побила его

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 11 августа 2022 года женщина пристав- исполнитель прибыла по месту жительства подозреваемой в городе Новодвинске для установления ее имущественного положения в связи с судебным решением о взыскании задолженности за электроэнергию. Подозреваемая преградила путь в квартиру и агрессивно выразила недовольство проведением исполнительных действий. После прибытия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в ответ на его законные требования успокоиться и прекратить воспрепятствовать законной деятельности должностного лица, подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности, угрожала представителям власти применением физической силы и нанесла не менее двух ударов руками по груди и плечу судебного пристава. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что была расстроена отключением электроэнергии и визитом пристава, который планировал описать ее имущество.

Дело принято  к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

25 август 10:02 | : Скандалы

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