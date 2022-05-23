Жительница Новодвинска испугалась судебного пристава и побила его

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 11 августа 2022 года женщина пристав- исполнитель прибыла по месту жительства подозреваемой в городе Новодвинске для установления ее имущественного положения в связи с судебным решением о взыскании задолженности за электроэнергию. Подозреваемая преградила путь в квартиру и агрессивно выразила недовольство проведением исполнительных действий. После прибытия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в ответ на его законные требования успокоиться и прекратить воспрепятствовать законной деятельности должностного лица, подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности, угрожала представителям власти применением физической силы и нанесла не менее двух ударов руками по груди и плечу судебного пристава.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что была расстроена отключением электроэнергии и визитом пристава, который планировал описать ее имущество.
Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.