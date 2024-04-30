Дама из Питера промышляла в Котласе обналичиванием материнского капитала

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы г. Санкт-Петербурга. Она обвиняется по ч. 3 ст.159.2 УК РФ (хищение денежных средств материнского капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы на территории г. Котласа действовала организованная группа, члены которой подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, которым предлагали его реализовать путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой жилого помещения и суммой сертификата обналичивалась.

В 2017 году проживавшая в тот момент в Вельском районе обвиняемая согласилась на предложение своего знакомого, входящего в организованную группу, обналичить денежные средства материнского капитала указанным способом. С этой целью она ездила в г. Котлас для подписания необходимых документов и получения наличных денежных средств.

Члены организованной группы подобрали неблагоустроенную квартиру в деревне Антипино Подосиновского района Кировской области, составили договор купли-продажи, в котором указали стоимость в размере 343 тыс. рублей, при этом фактически продавец получил только 50 тыс. рублей.

Между обвиняемой и подконтрольной соучастникам организацией заключен фиктивный договор займа. В уплату долга и процентов по нему Пенсионным фондом Российской Федерации перечислены средства материнского капитала в размере 410 тыс. рублей.

Вместо улучшения жилищных условий своей семьи обвиняемая приобрела недвижимость, в которой никогда не была и переезжать туда не планировала. За участие в преступной схеме она получила 30 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении иных соучастников расследуется в рамках отдельного производства.

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.