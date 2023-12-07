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Риелтор из Вельска шельмовала с материнским капиталом

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении риелтора из Вельского района, обвиняемой по ч. 4 ст. 1592 УК РФ (хищение денежных средств при получении иных социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой).

Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы на территории г. Котласа действовала организованная группа, члены которой подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, предлагали им обналичить денежные средства путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой жилого помещения и суммой сертификата распределялась между соучастниками.

Совместно со вторым риелтором обвиняемая подыскала 3 жительниц Вельского района, имевших сертификат на материнский капитал, получила от них необходимые документы, обеспечила оформление доверенностей и нотариальных обязательств о выделении детям долей в приобретаемой недвижимости. 

Указанный пакет документов она направила иным членам организованной группы, которые подобрали на территории Кировской области недвижимость, реальная стоимость которой значительно ниже размера материнского капитала. Указанные дома и квартиры расположены в отдаленной местности и находятся в ненадлежащем техническом состоянии, в том числе без электроснабжения, приборов отопления, окон и дверей, с протекающей крышей. Между владельцами сертификатов и подконтрольными соучастникам организациями заключены фиктивные договоры займа на приобретение жилья. В уплату долга и процентов по ним Пенсионным фондом Российской Федерации перечислены средства материнского капитала.

Вместо улучшения жилищных условий своих семей владельцы сертификатов приобрели недвижимость, в которой никогда не были и переезжать туда не планировали. В настоящее время в данном жилье никто не проживает. За участие в преступной схеме они получили от 90 до 105 тысяч рублей. Обвиняемая за совершение  данных преступлений получила 45 тысяч рублей.

В результате совершения указанных преступлений государству причинен ущерб на общую сумму более 1,2 млн рублей.

В отношении трех владельцев сертификатов уголовные дела ранее выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. По двум из них уже вынесены обвинительные приговоры, судебное следствие по третьему  не окончено. 

Расследование уголовного дела в отношении иных членов организованной группы продолжается.

Санкцией ч. 4 ст. 1592 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

04 март 09:18 | : Скандалы

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