В Котласе задержан курьер мошенников с большими деньгами

В МО МВД России «Котласский» в течение двух дней поступили заявления о мошенничестве от трех пожилых граждан. Во всех случаях аферисты звонили потерпевшим и сообщали, что их родственники попали в серьезные аварии, в которых пострадали люди. Для оплаты лечения якобы требовались денежные средства.

Переживая за своих родственников, пожилые люди собрали сбережения и отдали прибывшему курьеру. Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемый в совершении преступлений был установлен и доставлен в отдел полиции сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции.

Нигде не работающий 31-летний котлашанин был задержан на выходе из подъезда после выполнения очередного заказа. У него полицейские обнаружили и изъяли только что похищенные 500 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал, что в одной из социальных сетей разместил объявление о поиске работы. Вскоре ему написал мужчина и предложил вакансию курьера. Дальнейшее общение проходило в мессенджере.

Задержанный успел выполнить три заказа, в двух случаях полученные от пенсионеров деньги – 240 тысяч рублей – перевел на счета, указанные «работодателем» в сообщении, оставив себе часть в качестве вознаграждения. Полученные от 59-летнего жителя поселка Шипицыно 500 тысяч рублей изъяты и будут возвращены мужчине.

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам критично относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.

Сотрудники полиции также обращаются к жителям региона с просьбой поговорить с пожилым родственникам и объяснить, как действуют мошенники. В подобной ситуации главное правило – прервать разговор и позвонить родным людям, о которых идет речь, чтобы убедиться – с ним все в порядке.