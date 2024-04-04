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Родили в туалете, бросили в лесу. В Архангельске будут судить родителей-убийц

В правоохранительные органы поступила информация о том, что августе 2023 года 15-летняя девушка в общественном туалете торгового центра родила ребенка. 18-летний отец ребенка завернул новорожденного в футболку и оставил в лесополосе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). 

По подозрению в совершении убийство задержан 18-летний житель областного центра. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям несовершеннолетней роженицы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного мужчины  меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Органам предварительного расследования требуется помощь в установлении свидетелей и очевидцев указанного преступления. 

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться по номеру телефона старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Кузнецова Глеба Степановича:  8(818-2) 64-38-29, телефон доверия управления : 8(8182) 20-35-46.

07 май 13:38 | : Происшествия

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