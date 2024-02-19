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Организатор игровых точек в ТЦ Архангельска отправился за решетку

О разгроме преступной группировки любителей наживаться на азарте мы сообщали ранее. А вот и продолжение...

По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора преступной группы- 39-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой).

В ходе проведенной спецоперации пресечена деятельность организованной группы, участники которой в 2021-2024 годах организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», средств связи и специального игрового оборудования, установленного в торговых точках, расположенных в различных округах города Архангельска. 

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и лиц, причастных к незаконной игорной деятельности. 

22 март 12:21 | : Происшествия

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