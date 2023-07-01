В Архангельске задержан убийца пожилого собутыльника

20 августа 2023 года вечером в квартире дома на ул. Шабалина в городе Архангельске в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой 50-летний ранее судимый за убийство мужчина нанес один удар ножом в область сердца 71-летнему знакомому, который от полученного ранения скончался на месте.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу.

В отношении подозреваемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.